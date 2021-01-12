В Юсьвинском районе сотрудники ОБЭП узнали о том, что 30-летняя бухгалтер учреждения незаконно увеличивала себе зарплату. На протяжении двух лет женщина начислила на свой счет 380 тысяч рублей. А также обманула одну из коллег и присвоила часть ее зарплаты себе.Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».- На днях суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Также она обязана возместить причиненный материальный ущерб, - сообщает ГУВД по Пермскому краю.