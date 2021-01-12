Роспотребнадзор опубликовал свежие данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Пермском крае. За минувшие сутки выявлено 287 новых случаев заражения COVID-19. Из них 56 человек проходят лечение в больницах, 231 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Из 287 новых заболевших - 127 мужчин, 160 женщин, в том числе 10 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 21 человек, от 30 до 49 лет – 79 человек, 100 в возрасте 50-64 и 77 человек старше 65 лет.Общее число заболевших в Пермском крае достигло 34 236. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 0,98 (на 11 января – 0,96).Скончались за сутки 23 человека с коронавирусом, в больницах на лечении остаются 1625 пациентов, из них 93 на ИВЛ.