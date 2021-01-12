«Ростелеком» зафиксировал повышение интернет-трафика в новогодние каникулы в полтора раза по сравнению с этим же периодом 2020 года. В зимние праздники 2021 года жители Пермского края скачали более 17500 ТБ информации. В то время, как в прошлом году прикамцы прокачали 11000 ТБ за аналогичный период.Петр Козловский директор пермского филиала ПАО Ростелеком.«2020 год завершился также нестандартно, как и начался. Впервые показатель новогодних каникул не был самым пиковым. Небывалое повышение трафика произошло в Пермском крае в апреле 2020 года.. На тот момент мы зафиксировали, что жители Прикамья скачали за месяц почти пятьдесят тысяч терабайт. Другими словами, новогоднее повышение трафика произошло весной 2020 года и показатели остаются высокоми и сегодня».Для того чтобы жители Пермского края не испытывали дискомфорт в пользовании интернетом в новогодние каникулы с 1 по 11 января 2021 года, не смотря на выходные дни, более 200 сотрудников компании «Ростелеком» в особом режиме обеспечивали бесперебойную работу телекоммуникационной инфраструктуры Пермского края.В канун новогодних праздников связисты провели ряд профилактических работ, направленных на улучшение качества связи. Были завершены плановые работы по переходу оборудования связи на новую систему электропитания с резервными источниками. ТВ конце 2020 года такое обновление прошло на 31 объекте.За весь десятидневный период праздников около 200 сотрудников находились на специальном круглосуточном дежурстве. Персонал дежурных смен был подготовлен к действиям во внештатных ситуациях.Нагрузка на сеть остается серьезной и сегодня. Однако сеть связи «Ростелекома» обладает запасом пропускной способности и способна выдержать даже повышенные нагрузки. Это результат многолетней работы по строительству и модернизации инфраструктуры компании.