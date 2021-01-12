На днях жители поселка Звездный заметили на поверхности воды местного пруда множество мертвой рыбы разных пород. Они сообщили об этом в администрацию поселка, которая в свою очередь была в курсе произошедшего.Сотрудники администрации подготовляли и отправили документы в краевую Инспекцию по экологии и природопользованию, они займутся проверкой. - Специалисты должны взять пробу воды и рыбу на экспертизу, выяснить причины ЧП и принять меры, - сообщает администрация, ЗАТО Звездный.Местные жители выдвигают свои версии произошедшего и говорят, что это уже не первый случай массовой гибели рыбы. Они не исключают, что это произошло после сбросов в пруд отравляющих веществ, одного из местных производств.