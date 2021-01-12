С 16 января в Перми начинается капремонт трамвайных путей в Мотовилихинском районе. Ремонт начнется от перекрестка улиц Уральской и Розалии Землячки до улицы 1905 года, а также отремонтируют разворотное кольцо «Висим».Со следующего понедельника трамваи №8 и №11 до завершения ремонта будут идти до остановки «Цирк», далее - по улице Крупской и бульвару Гагарина до остановки «Пермская ярмарка».От остановки «Цирк» до остановки «улица 1905 года» можно уехать на автобусе.Для пассажиров доступны шесть автобусных маршрутов, которое следуют по улице Уральской: №18, №24, №32, №36, №38, №77 и №78.На время ремонта трамвайных путей автобусный маршрут №36 «театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1» будет перенаправлен с улицы Лебедева на улицу Уральскую.По улице Лебедева продолжит курсировать автобусный маршрут №16 «микрорайон Владимирский – микрорайон Запруд».В декабре 2020 года по улице КИМ был запущен автобусный маршрут №4 «Дворец спорта «Молот» – микрорайон Нагорный», на котором пассажиры также смогут добраться до центральной части города.Актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или его мобильной версии. Также получить консультацию можно по номеру телефона call-центра департамента транспорта: 250-25-50.