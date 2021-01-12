В Губахе суд вынес приговор местной жительнице. 7 июня 2020 года она пьяная села за руль Renault Duster. На дороге Кунгур - Соликамск, выехала на встречную полосу и врезалась в рейсовый автобус \\"Александровск - Пермь\\". В машине женщина была не одна, ее 49-летний пассажир погиб на месте аварии.Женщину-водителя с травмами отвезли в больницу. В автобусе никто не пострадал. После проведенного расследования, было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновную к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, - сообщает Прокуратура Пермского края. - Подсудимая была взята под стражу в зале суда.