Погода в ближайшие дни не изменится в лучшую сторону. По информации синоптиков, 12 января ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ветер ночью северо-восточный 7-12 м/с, днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -26,-21°, местами по северу и востоку до -31°, днем -25,-20°.13 января переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -28,-23°, на крайнем севере до -33°, днем -27,-22°.