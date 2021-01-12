В апреле прошлого года в Чайковском произошло двойное убийство. Следователям предстояло выяснить, кто лишил жизни 53-летнюю женщину и ее 30-летнего сына. Они были найдены в квартире мертвыми с ножевыми ранениями. Оказалось, что 6 апреля мать и сын выпивали в квартире со своим знакомым, ночью мужчины поссорились, тогда гость схватился за нож и несколько раз ударил мужчину, а потом его мать.Тела погибших лишь спустя два дня нашли родственники. Следователи вычислили преступника. Им оказался судимый за убийство житель Чайковского. Он освободился из колонии всего полгода назад, где отсидел 18 лет. После совершенного двойного убийства на свободу он уже не выйдет.- Собранные в следственном отделе по городу Чайковский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта ранее судимому 48-летнему жителю города Чайковский, - сообщает СКР по Пермскому краю. - На основании вердикта коллегии присяжных заседателей он признан виновным по статье \\"убийство двух лиц\\". - Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.