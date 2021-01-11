С 28 декабря по 10 января аэропорт Прикамья обслужил 57 015 пассажиров, что на 9% меньше показателя прошлого года.В период новогодних праздников производственные службы аэропорта обслужили 458 рейсов. Самым напряженным днем в работе аэропорта стало 5 января. В этот день аэропорт обслужил 5085 пассажиров на 43 рейсах.- Наиболее загруженные направления в этот период традиционно Москва и Санкт-Петербург. Если говорить о региональных рейсах, в новогодние каникулы жители Перми чаще всего выбирали Сочи, Новосибирск, Краснодар и Минеральные Воды, - сообщили в пресс-службе пермского аэропорта.