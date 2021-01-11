С 11 января вакцину о коронавируса можно поставить еще в двух медучреждениях – городская поликлиника № 7, а также в поликлиники клинической больницы им. Гринберга и ГБ № 6 (Орджоникидзевский район). А с 12 января вакцину от covid-19 можно будет поставить и в ГКП № 2.Напомним, вакцинация населения от коронавируса в медучреждениях Перми началась 5 января. В новогодние каникулы иммунизацию населения проводили в клинической поликлинике Перми, пермских городских поликлиниках № 4 и № 5, в клинической больнице Свердловского района.Запись на иммунизацию ведется через регистратуры поликлиник, «горячих линий», а также сайты «Госуслуги» и k-vrachu.ru. Уточнить способ записи на вакцинацию в конкретном медучреждении можно в его регистратуре.- Массовую вакцинацию жителей Пермского края против COVID-19 планируется начать во второй декаде января, также на добровольной и бесплатной основе. В регион поступит более 108 тыс. комплектов вакцины, и иммунизация будет предложена всем желающим, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.