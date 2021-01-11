Учащиеся пяти городов Пермского края, где было введено дистанционное обучение, с 11 января смогли вернуться к очному обучению.Напомним, в конце декабря на заседании оперштаба было принято решение не продлевать дистант для школьников 5-8, 10 классов и студентов среднего профессионального образования.На протяжении новогодних праздников специалисты профильных министерств и Роспотребнадзора проводили мониторинг ситуации с заболеваемостью, в том числе среди детей.Резких скачков по приросту новых заболевших зарегистрировано не было, поэтому другого решения принято не принято. Дети вернулись к учебе 11 января.