В Прикамье за прошлые сутки коронавирус выявили у 285 человек. Днем ранее их было на пять больше.Роспотребнадзор сообщает, что только 64 человека проходят лечение в больницах, 221 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Из 285 новых заболевших – 112 мужчин, 173 женщины, в их числе 3 ребенка. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 14 человек, от 30 до 49 лет – 67 человек, 128 в возрасте 50-64 и 73 человека старше 65 лет.Скончались за сутки 23 человека с коронавирусной инфекцией. На лечении в больницах остаются 1569 пациентов.Общее число заболевших в Пермском крае достигло 33 949. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 0,96 (на 10 января – 0,93).