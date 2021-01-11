В Перми изменятся правила использования транспортных карт в режиме «электронного кошелька». Новые пополнения электронного кошелька будут отображаться в транспортных единицах: 1 рубль равен 1 транспортной единице.Так, внесенные деньги до 12 января включительно, будут доступны до полного их расходования. Чтобы остатки денег (менее 24 рублей) не зависли, пассажирам рекомендуют до 12 января пополнить электронный кошелек до стоимости одной поездки. Иначе остатком воспользоваться не удастся.Напомним, в декабре 2020 года департамент транспорта администрации Перми подготовил проект постановления с изменениями порядка пополнения транспортных карт в режиме «электронного кошелька». Деньги будут переводятся напрямую в бюджет, без участия промежуточного расчетного центра и перевозчиков. Это упростит процедуру возврата денег, а также перенос оставшихся средств в случае утери или повреждения транспортной карты.Посмотреть баланс транспортной карты можно в личном кабинете на сайте «Транспортная карта Пермского края» или в приложении для мобильных телефонов «Транспортная карта». Пополнить карты можно в личном кабинете «Сбербанк-онлайн» или сайта проездной59.рф, а также в любом отделении АО АКИБ «Почтобанк».Получить консультацию по изменившимся правилам транспортных карт можно по телефону «горячей линии» городского департамента транспорта: 250-25-50.