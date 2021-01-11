Пермяк Андрей Ухватов увлекается съемкой с помощью квадрокоптера. В новогодние каникулы он снял видео об украшенной Перми с высоты птичьего полета.- Наш город в этом году очень красиво украсили к новогодним праздникам, - говорит Андрей Ухватов. - Я решил поснимать всю эту красоту на свой квадрокоптер.Вечерняя Пермь, сияющая новогодними гирляндами и световыми объектами, прекрасна. Коптер пролетел над главной городской елкой на эспланаде, у Художественной галереи, над фонтанами у Театра Театра и в других местах. Посмотрите сами, какая красота получилась.