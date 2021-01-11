Попечительский совет Гимназии №17 сообщил о церемонии прощания с директором гимназии Элеонорой Николаевной Падей.Гражданская панихида состоится во вторник 12 января 2021 года с 11.00 до 12.30 часов в ДК им. Солдатова (Комсомольский проспект, д. 79).В 13.10 прощальный кортеж сделает остановку около Гимназии №17. Похороны пройдут на Северном кладбище Перми в аллее почетных граждан (квартал №26). Поминальный обед начнется в 15.00 в кафе ВНИИ Галургии (ул. Сибирская, д. 94).Для желающих проститься с Элеонорой Николаевной будут организованы автобусы по маршруту ДК им. Солдатова - Северное кладбище - ВНИИ Галургии.Всех пришедших просят соблюдать действующие противоэпидемические правила.