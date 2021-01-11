В Пермском крае в ближайшие дни будут сильные морозы. 11–14 января синоптики прогнозируют малооблачную без существенных осадков погоду с морозными туманами и изморозью.По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник температура воздуха будет на уровне –25,–20°, в горах до –29°С.Затем начнется понижение температуры, самые холодные сутки ожидаются 14 января, когда столбик термометра ночью опустится до отметки –31,–26°С, в горах до –36°С, в Перми около –29°С, днем –24,–19°С, в горах до –30°С, в Перми около –22°С.Аномальные холода вначале недели продержаться до четверга, температура воздух ниже нормы будет на 8–11°С.По предварительному прогнозу сильные морозы (–36°С и ниже) наиболее вероятны 13 и 14 января в отдельных северных и восточных районах Пермского края.Во второй половине дня в четверг 14 января начнется перестройка барического поля. На смену холодному антициклону придет теплый фронт, который обеспечит потепление (по южной половине резкое), снегопады, усиление ветра. Станет теплее, преобладающая температура воздуха 15 января ночью –26,–21°С, по югу до –12°С, днем – 23,–18°, по югу до –9°С.