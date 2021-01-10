На «тревожный телефон» позвонил 38-летний житель дома на улице Мира, 82а. Сначала он попросил соединить его с психологом. А потом заявил, что сейчас возьмет в заложники жену и мать, взорвет дом. Он также предупредил, что у него есть 2 ружья.Вместо психолога по адресу отправился наряд полиции и спасатели.Как они рассказали, удалось уговорить звонившего открыть им дверь. Он был один – жены и матери в доме не было, на полу были разбросаны в беспорядке вещи, но никаких ружей среди них не наблюдалось. На кухне вошедшие обнаружили плиту с включенными 4 конфорками и поспешили их перекрыть.Пьяного пермяка увезли в отделение полиции.