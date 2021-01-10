Сегодня, 10 января, проезжавшие по улице Монастырской водители обратили внимание: возле здания с надписью «Клиника «Эксперт» скопились машины пожарных и спасателей.Очевидцы выложили видео на странице группы «ЧП ДТП Пермь» в Instagram.- Может быть – ложное сообщение о заложенной бомбе? – предположил один из пользователей соцстранички.Но причина была в другом – в здании на улице Монастырской, 42а, где расположен частный медицинский центр, первый этаж заполнился дымом, сработала пожарная сигнализация.- Поступило сообщение о задымлении в здании частного медицинского учреждения по ул. Монастырская в Перми, сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – На место выехали 33 человека и 10 единиц техники. До приезда пожарных из помещений самостоятельно эвакуировались 4 человека медперсонала. Обнаружено задымление на первом этаже здания. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.По предварительным данным, возгорание произошло в электрощитовой здания.- Сейчас у нас все спокойно, временно пришлось отключить томограф, возможно, он заработает 13 января, - сообщили в клинике.