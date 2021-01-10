Вчера, 9 января, в Перми произошло сразу два ДТП с участием детей. Сейчас их обстоятельства выясняют в ГИБДД.- Днем, в 13.45 на улице Соликамская возле дома №291 столкнулись два легковых автомобиля, - рассказали спасатели. - В результате больше всего пострадала годовалая девочка, ее на «скорой» увезли в краевую детскую клиническую больницу.В тот же день в 17.20 столкнулись две легковушки в районе дома на улице Гусарова, 7. произошло столкновение двух легковых автомобилей. Травмы при этом получил 10-летний мальчик, у него на лице - большой синяк и ссадина. Его также увезли в КДКБ.