Выступления самодеятельных артистов с целью заработать немного денег на общественном транспорте в столице Прикамья – не новость. Но обычно так называемые аскеры играют в автобусах и трамваях летом, когда у студентов каникулы. И, как правило, поют песни под гитару.А сейчас неизвестный музыкант решил порадовать пассажиров в рождественские праздники игрой на скрипке. Причем, делал это совершенно бесплатно.Благодарные пермяки выложили снимки в соцсети.- Вечером в трамвае №7, - написал один из очевидцев в паблике «Подслушано Пермь». – Спасибо парню за положительные эмоции!Разумеется, нашлись те, кто отнесся к этой инициативе скептически, хотя скрипач и не нарушал противоэпидемических мер – он был в маске. Но те, кому посчастливилось послушать скрипку в трамвае, благодарили музыканта: «Спасибо, класс!»