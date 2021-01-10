Пермские метеорологи предупредили о том, что погода начнет портиться уже сегодня днем, в воскресенье, 10 января.- Резкое ухудшение погоды ожидается утром в южных районах края и будет распространяться на север, - прогнозируют синоптики ГИС-центра ПГНИУ. - В Перми снегопад начнется во второй половине дня. На фоне морозной погоды 0т -17 до -19 градусов - и ветра с порывами до 15 метров в секунду на дорогах сформируется снежный накат. На севере края осадков не будет, но температура в воскресенье днем будет понижаться до -20 градусов.В понедельник, 11 января, станет только холодней: температура упадет до -22 градусов и будет еще понижаться.- В последующие двое суток похолодание будет продолжаться, - сообщают специалисты ГИС-центра. - Пик похолодания в Пермском крае ожидается 13-14 января. В один из этих дней вероятно достижение отметки -30 градусов в Перми, а на севере края тридцатиградусные морозы ожидаются уже в ночь на вторник.