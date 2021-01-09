9 января в пермском УДС «Молот» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Пермская баскетбольная команда «Парма» принимала казанский УНИКС.Обычно на домашней арене пермские баскетболисты играют успешно. И, казалось, сегодняшний матч будет тому подтверждением. После первой четверти «Парма» вела с преимуществом в два очка 21:19. Но во время двух следующих четвертей преимущество было на стороне казанцев. И хотя в финале матча шла равная борьба, итоговый счет встречи 69:76 в пользу УНИКСа.Напомним, предыдущий матч у «Пармы» не состоялся из-за коронавируса - соперник, эстонский клуб «Калев», был отправлен на карантин. Следующая игра у пермской команды состоится 17 января - «Парма» встретится «Енисеем» на его площадке.