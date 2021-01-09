Депутат Пермской городской думы Ирина Горбунова написала в фейсбуке о том, где планируется проложить новые трамвайные пути.«В конце прошлого года многие жители микрорайонов Садовый, Ива и Городские горки были обеспокоены появившейся в СМИ информацией о планах городских властей провести через эти территории трамвайную линию», - написала депутат и сообщила, что в связи с этим отправила запрос в департамент транспорта.В департаменте ответили, что сроки строительства пока не определены. Тем не менее Ирина Горбунова озвучила маршрут, который планируется ввести. По ее словам, трамвай пошел бы по маршруту: улица Революции – Средняя дамба – улица Макаренко – улица Уинская – улица Юрша – через лог к пересечению улиц Салтыкова Щедрина и Рабочего Иванченко – вдоль новостроек по улице Сапфирная, через Восточный обход к улице Агатовой, где будет простроено разворотное кольцо.