В пятницу,8 января в Перми 11-летний мальчик скатился с горки по склону на улице Подгорная. В это время по проезжей части Подгорной со стороны улицы Крисанова двигался автомобиль Opel Corsa. 47-летний водитель машины не успел затормозить, когда ребенок буквально выкатился ему под колеса. В результате аварии школьник получил травмы и был госпитализирован в краевую детскую больницу.- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего,- сообщили в ГИБДД Перми. А также обратились к родителям с просьбой напомнить детям о том, что запрещено кататься со скатов, горок, которые расположены вблизи проезжей части.- Кататься с горок, на санках, снегокатах, тюбингах, коньках, лыжах и сноубордах можно только в специально подготовленных для этого местах,- напомнили в Госавтоинспекции.