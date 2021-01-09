Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека» в связи с обрушением строительной конструкции на улице Краснова в Перми.Напомним, деревянное ограждение на тротуаре рухнуло под тяжестью снега. Из-под завалов спасатели извлекли трех женщин. Двоих из них – 70-летнюю и 19-летнюю - пришлось госпитализировать с серьезными переломами.- По данным следствия, обрушение могло произойти из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей со стороны лиц, на которых было возложено управление и обслуживание указанного жилого дома, - рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю. - Следователи провели осмотр места происшествия, проводятся обыски в подрядной организации, управляющей компании и фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае, изымается интересующая следствие документация, допрашиваются сотрудники организаций и свидетели произошедшего.