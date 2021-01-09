По данным Роспотребнадзора, на утро 9 января в Прикамье 33 374 заболевших ковидом. За минувшие сутки в Пермском крае выявлен 288 новых случаев заражения COVID-19: 83 человек проходят лечение в больницах, 205 – амбулаторно на дому.Они живут в 28 территориях Прикамья. Наибольшее число новых случаев в Перми – 149, на втором месте – Краснокамск, где заболели 19 человек. По 12 случаев подтверждено в Березовском муниципальном округе и Пермском муниципальном районе, 11 – в Чайковском городском округе. По 9 случаев коронавируса установлено в Добрянском и Суксунском городских округах, 7 – в Губахе, по 6 – в Кунгуре и Лысьвенском городском округе.Еще по 5 случаев COVID-19 у жителей Октябрьского и Нытвенского городских округов, а также в Кудымкарском муниципальном округе, 4 – в Горнозаводском городском округе. По 3 случая подтверждено в Большесосновском муниципальном районе, Кудымкаре, Уинском муниципальном округе, а также в Чернушинском, Чусовском и Очерском городских округах, по 2 – в Ординском муниципальном округе, Оханском городском округе и в Кизеле. По одному случаю выявлено в Верещагинском, Соликамском и Ильинском городских округах, Кочевском муниципальном округе и в ЗАТО Звездный.