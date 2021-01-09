По данным Роспотребнадзора, на утро 9 января в Прикамье зарегистрировано 33 374 заболевших ковидом. За минувшие сутки в Пермском крае выявлен 288 новых случаев заражения COVID-19: 83 человек проходят лечение в больницах, 205 – амбулаторно на дому.Из 288 новых инфицированных – 109 мужчин, 179 женщин, в их числе 6 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 34 человека, от 30 до 49 лет – 77 человек, 90 в возрасте 50-64 и 81 человек старше 65 лет.Ежесуточный прирост больных составил 0,9 процента. В больницах остаются 1644 человека, из них 90 на аппаратах ИВЛ. За минувшие сутки от коронавируса скончались 9 человек. Выздоровел 321 человек. Общее число вылечившихся - 26514.Напомним, что с понедельника в Пермском крае продолжится массовая вакцинация врачей, педагогов, пенсионеров, а также людей с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением.