В Мотовилихе будут капитально ремонтировать трамвайные пути на участке от перекрестка улиц Уральской и Розалии Землячки до улицы 1905 года, включая разворотное кольцо на Висиме. Из-за этого, как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, с 16 января до 30 августа 2021 года будет прекращено движение трамваев по улице Уральской на участке от улицы Розалии Землячки до улицы Лифанова, по улице Лифанова на участке от улицы Уральской до улицы 1905 года, по улице 1905 года на участке от улицы Лифанова до улицы Пролетарской.Об изменениях движения общественного транспорта в мэрии пообещали сообщить дополнительно.Напомним, что ранее в Мотовилихе уже были отремонтированы трамвайные рельсы на Северной дамбе, на перекрестке улиц Крупской и Уральской, на участке улицы Крупской от улицы Лебедева до площади Дружбы, а также на самой площади Дружбы.