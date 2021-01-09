С 16 января до 30 ноября будет закрыто движение транспорта по бульвару Гагарина у дома №26. Объезд закрытого участка возможен через площадь Дружбы, сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.На этом месте будет идти строительство участка главного разгрузочного коллектора, который позволит переключить стоки микрорайона Садовый напрямую в главный разгрузочный коллектор и разгрузить существующие сети.Строящийся канализационный коллектор длиной около трехсот метров проходит на глубине 37-38 метров. Он пройдет от существующей шахты вблизи дома по адресу бульвар Гагарина, 26 под улицей Крупской до технологической шахты в створе улицы Дружбы.Сейчас подрядная организация выполнила подготовительные работы: установила ограждение, устраивает свайное основание.