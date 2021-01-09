В Пермском крае стартовал II этап Кубка России по автогонкам «Ралли Барда 2021». В Прикамье для участия в состязаниях прибыли 44 экипажа из Москвы, Ижевска, Кирова, Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга. Также в рамках автогонок проходит l этап Чемпионата Пермского края по ралли.За два дня - 9 и 10 января - гонщикам предстоит преодолеть более 87 километров трассы.- Особенность маршрута заключается в том, что он проходит по дорогам общего пользования и в непосредственной близости от них,- рассказали в пресс-службе краевой администрации. - Это позволит зрителям наблюдать гонку с минимального и безопасного расстояния.Но при этом из-за гонок будут перекрывать участки дорог. С16 до 22 часов 9 января будет закрыто движение на участке Барда – Краснояр1 на трассе Барда – Куеда. А 10 января с 12.30 до 16.00 движение закроют на участке Барда - Бичурино на дороге Барда – Ятыш.Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.