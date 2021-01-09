Студент третьего курса Пермского исследовательского политехнического университета Андрей Кобзарев создал устройство, сокращающее «слепые зоны» автомобиля и увеличивающее обзор водителя.-Основной фактор возникновения аварий на сложных участках дорог – «слепые зоны», - отмечает автор разработки. - Это обусловлено конструктивными особенностями автомобиля - наличием передних стоек, которые закрывают от 14 до 33 процентов поля зрения водителя, в зависимости от его роста. Чтобы обеспечить лучшую видимость на дорогах, мы предложили использовать систему с видеокамерами и проектором.Портативные видеокамеры крепятся на стойки снаружи автомобиля, в мультимедийные проекторы транслируют изображение на них из салона, создавая эффект прозрачности стоек. Устройство можно заряжать от аккумулятора и использовать как днем, так и ночью.Как сообщили в пресс-службе вуза, разработка, у которой нет аналогов, сможет снизить количество ДТП на перекрестках на 35-40 процентов.