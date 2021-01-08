От пса по кличке Блэк хозяева, которым он стал не нужен, избавились цинично и просто.- Они привезли его в дальний район Перми на Водозабор и привязали возле магазина, - рассказали волонтеры общества «Пермские зоозащитники». – Он сутки сидел на привязи, спасибо детям, пожалели, отвязали.Так Блэк стал бродячей дворовой собакой. И – любимцем детворы.- Он долго искал своих предателей, тех, кто его бросил, - рассказали волонтеры. - Ходил хвостиком за разными людьми в надежде обрести дом, сутками играл с детьми на детской площадке, провожал их домой.И пермские зоозащитники решили попробовать подыскать для Блэка новых хозяев.- Парнишка молодой, возраст 1,5-2 года, некрупный, этакий небольшой брутальчик, знает базовые команды, отлично ходит на поводке, в помещении терпит в туалет, - сообщили они подробности. – Чувствуется, что Блэку общение с человеком необходимо как воздух, ему хочется показывать свою любовь, доказать свою верность.Зоозащитники уверяют, что пес очень добрый. Но… он недолюбливает чужих мужчин.- Возможно, его избили наркоманы за то, что увязался за ними в надежде на внимание, - предполагают волонтеры.Они надеются, что в новом доме эту нелюбовь к представителям мужской половины человечества пес сможет преодолеть.