Жители Пермского края с удовольствием выкладывают в социальных сетях на своих страничках и в чатах рождественские снимки. Богослужения, посвященные Рождеству Христову, прошли в православных храмах Прикамья.В частности, в ночь с 6 на 7 января в Крестовоздвиженском соборе Свято-Никольского Белогорского мужского монастыря состоялось праздничное Рождественское богослужение: всенощное бдение и ранняя Божественная литургия.Утром, 7 января, в Крестовоздвиженском соборе обители совершена поздняя Божественная литургия.Сегодня, 8 января, в день празднования Собора Пресвятой Богородицы, Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский совершил Божественную литургию в храме святителя Спиридона, епископа Тримифунтского города Перми.- На следующий день по Рождестве Христовом совершается празднование Собор Пресвятой Богородицы, память святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова, брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника, - напомнили в Пермской епархии. - Святой Иаков сопровождал вместе с отцом своим Иосифом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.