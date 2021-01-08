Стали известны подробности ЧП на Коммунальном мосту через Каму, произошедшего утром в четверг. Спасателям пришлось эвакуировать молодого пермяка, который упал на лед с большой высоты. По некоторым данным, накануне, будучи в нетрезвом состоянии, он поссорился со своей матерью и ушел из дома.- Он был в состоянии алкогольного опьянения, после прыжка с моста на лед с переломами смог проползти около 50 метров, при этом один раз провалился в воду, - рассказали пермские спасатели. – Он не дополз до берега около 250 метров и потерял сознание.Для спасения пострадавшего на всякий случай приготовили катер на воздушной подушке, но он не потребовался – спасатели пешком и на надувной лодке смогли к нему подобраться, а потом с помощью носилок и лестницы подняли его на набережную. Сработали они оперативно, и пермяк не успел получить сильного переохлаждения. С переломом и другими травмами его увезли в Пермскую краевую клиническую больницу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Решил Каму перейти». В Перми спасатели вытащили мужчину из-под Коммунального мостаСпасателям пришлось добираться к пострадавшему на резиновой лодке (подробнее…)