Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 290 новых случаев заражения COVID-19: 60 человек проходят лечение в больницах, 230 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 33 086. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,92 (на 7 января – 0,92). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.Из 290 новых инфицированных – 100 мужчин, 190 женщин, в их числе 14 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 22 человека, от 30 до 49 лет – 89 человек, 95 в возрасте 50-64 и 70 человек старше 65 лет.