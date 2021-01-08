В Минэнерго России сообщили о том, что вечером перед рождественской ночью в Пермском крае произошла утечка газа на магистральном газопроводе.Запах почувствовали жители деревни Развилы в Большесосновском районе и позвонили по тревожному телефону. Выяснилось, что в газовой трубе произошла разгерметизация участка длиной в 120 сантиметров. Газ мог выходить не один час, но взрыва, к счастью, не последовало, и никто из местных жителей не пострадал.В ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России оповестили об обнаружении утечки вечером в четверг на 147 км газопровода «Газпрома» «Пермь - Горький-1».По информации агентства «Интерфакс», в восемь вечера 7 января аварийный участок перекрыли, и газ в населенные пункты пустили по параллельной ветке газопровода «Пермь - Горький-2».- Аварийная служба ООО «Газпром трансгаз Чайковский» планирует устранить аварию на магистральном газопроводе \\"Пермь - Горький-1\\" к 16.00 по московскому времени 11 января, - сообщили ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Пермском крае произошел взрыв на магистральном газопроводе \\"Прогресс\\"Зарево пожара, по словам очевидцев, видно с разных точек края (подробнее…)