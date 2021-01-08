Осенью будущего года центр столицы Прикамья по вечерам должен выглядеть совсем иначе, нежели сейчас. До 15 октября 2022 года на 26 жилых домах и зданиях на Комсомольском проспекте подрядчики должны смонтировать вечернюю подсветку.Конкурс на выполнение работ выиграла компания «МТ Электро» из Екатеринбурга, снизившая начальную стоимость на 20 миллионов – до 167 миллионов рублей. Ранее именно екатеринбуржцы разработали мастер-план подсветки Компроса за 20 миллионов рублей.По условиям контракта, подсветка проспекта будет отличаться в будние дни и в праздники. Всего намечено 13 дат для праздничной иллюминации.Вечернюю подсветку предполагается организовать также на улицах Ленина и Петропавловской. Ее мастер-план также подготовит компания «МТ Электро» - за 16 миллионов рублей.На Комсомольском проспекте светильники должны появиться на зданиях с номерами 3, 4, 6, 8, 10, 16, 17, 18, 24, 26, 27, 30-37, 40, 44, 45, 49, 56, 62, 67. Как сообщили в администрации города, все вопросы с их собственниками уже согласовали.