Похоже, наконец-то мы дождались настоящей уральской зимы – синоптики прогнозируют приближение январских 30-градусных морозов.Правда, сегодня днем метеорологи обещают сравнительно теплую для января погоду.- Температура воздуха днем 8 января ожидается от -8 до -13 градусов, и только местами по северу и востоку края она может опуститься до –21 градуса, - сообщают в пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Погода будет облачной с прояснениями, возможен небольшой снег. В отдельных районах может наблюдаться изморозь.Однако уже к вечеру погода начнет меняться – с севера к нам станет поступать холодный воздух.- В субботу и в воскресенье начнет сказываться влияние антициклона, который сформируется над Республикой Коми и будет распространяться на всю территорию Пермского края, - прогнозируют синоптики ГИС-центра ПГНИУ. - В связи с этим вероятно прояснение и существенное усиление морозов, особенно 10 января.В субботу, 9 января, по прогнозам метеорологов, весь день будет идти снег, а в полдень возможен сильный туман. К вечеру начнет холодать – температура воздуха понизится до -15 градусов.В воскресенье днем, 10 января, осадки должны прекратиться, и установится ясная студеная погода. Уже в полдень столбик термометра подойдет к 20-градусной отметке.В начале следующей недели морозы будут только крепчать. В понедельник в полдень может похолодать до -27 градусов, во вторник – до -29 градусов, а в среду днем могут ударить 30-градусные морозы. При этом погода обещает быть солнечной.