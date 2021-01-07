В Крещение Господне 19 января в Перми и Пермском крае откроют 12 купелей. Из-за аномального потепления купель на реке Мулянка работать не будет.Также сократят время работы других мест купания. В Мотовилихинском районе в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около Храма Богоявления Господня) купель будет работать до 18:00 19 января. На Мотовилихинском пруду – до 06:00 19 января, днем купель здесь работать не будет.В Свердловском районе окунуться в купель можно будет на улице Пристанционной, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря). Купель здесь начнет работу с 00:00 19 января и будет функционировать в течение недели. Полный список мест проведения Крещенских купаний в Перми и Пермском районе 18-19 января можно найти здесь.