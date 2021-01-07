Временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин в своем Instagram отметил, что дорожный сезон-2021 будет еще более насыщенным, чем этот.– В 2021 году мы продолжим участвовать в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», начнутся и новые реконструкции. Все ремонты и преобразования не только повышают связность между районами, но и решают важную задачу снижения аварийности и травматизма на дорогах. За последние 5 лет эти показатели сократились более чем в 2 раза, – отметил Алексей Дёмкин.В следующем году будет отремонтировано 14 объектов по нацпроекту. В Свердловском районе планируется выполнить ремонт следующих объектов: улицы Николая Островского на участке от улицы 1-й Красноармейской до улицы Революции, улица Тимирязева на участке от улицы Газеты Звезда до Комсомольского проспекта, улица Павла Соловьева на участке от улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева.Здесь будет уложен новый асфальт на проезжей части и тротуарах, обустроены парковки и съезды, заменены бордюры, восстановлены колодцы и газоны, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки. Уже проведены электронные аукционы и определены подрядные организации, которые должны приступить к работам в конце апреля 2021 года.В Ленинском районе в 2021 году благоустройство коснётся улицы Советской на участке от улицы Крисанова до улицы Попова и от улицы Осинской до Комсомольского проспекта, а также отремонтируют улицу Монастырскую на участке от улицы Максима Горького до улицы Попова.В Дзержинском районе по нацпроекту в 2021 году планируется отремонтировать улицу Якутскую на участке от улицы Красноборской до границы с Кировским районом. В Индустриальном районе сделают улицу Братьев Игнатовых на участке от шоссе Космонавтов до улицы Мира, улицу Баумана от улицы Стахановской до улицы Братьев Игнатовых.В планах на следующий год в Кировском районе – ремонт улицы 5-й Каховской на участке от улицы Адмирала Ушакова до улицы Волгодонской и улицы Генерала Панфилова на участке от улицы Ласьвинской до разворотного кольца.В Мотовилихинском районе комплексно благоустроят автодорогу «Переход от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе» на участке от улицы Грибоедова до Восточного обхода. В Орджоникидзевском районе в 2021 году начнут ремонт улицы Веденеева на участке от площади у станции «Молодёжная» до Восточного обхода. В посёлке Новые Ляды сделают улицу Мира на участке от улицы Молодёжной до улицы Островского.Традиционно на всех улицах, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» благоустройство предполагает комплексный подход. Здесь уложат новый асфальт, обустроят парковки, нанесут разметку и установят дорожные знаки.