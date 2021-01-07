ООО «Пермская сетевая компания» и прокуратура Свердловского района Перми провели выездную проверку режимов теплоснабжения жилого фонда, обслуживаемого ООО УК «Владимирский». По итогам обследования ряда зданий в микрорайоне Владимирский выявлено множество нарушений, допускаемых жилищной организацией при обслуживании внутридомовых сетей. В результате жители при нормативной подаче теплоэнергии до ввода в здание получают коммунальные услуги низкого качества.Например, в доме по ул. Краснополянская, 30, неправильно работает элеваторный узел, из-за чего часть теплоносителя не нагревает батареи в квартирах, а просто возвращается обратно к теплоисточнику. В результате граждане оплачивают теплоэнергию, но не получают комфорта: температура в помещениях составляет не выше +18 градусов Цельсия.Из-за бездействия УК «Владимирский» система отопления не отрегулирована, поэтому жителям 2-го и 3-го подъездов поступает нормативное отопление, а для жителей 1-го и 4-го подъездах услуга поставляется низкого качества. Кроме того, в доме нет качественной поставки горячего водоснабжения.Также были проверены узлы теплоприема в домах, за которые отвечает УК «Владимирский»: по ул. Краснополянская, 32, ул. Косьвинская, 13, ул. Пихтовая, 38а. Здесь выявлены практически те же нарушения – нет регулировки внутридомовых систем, вследствие чего отопление и горячая вода не поставляются гражданам с требуемым качеством.Кроме того, по адресу Пихтовая, 38а выявлен факт угрозы жизни для собственников квартир. Здесь из-за отсутствия элеваторного узла в батареи поступает теплоноситель с температурой 110 градусов Цельсия. Это запрещено правилами эксплуатации теплопринимающих установок, и крайне опасно для горожан.По итогам проверки УК «Владимирский» выданы предписания об устранении нарушений. Управляющая организация обязана в ближайшее время восстановить нормальный теплоприем на обслуживаемых домах.