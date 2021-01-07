7 января на площади перед зданием Законодательного Собрания состоится открытие конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».30 мастеров за 48 часов создадут из льда 15 уникальных авторских фигур, объединенных общей тематикой «Ускользающая красота». Все участники – опытные скульпторы, имеющие в своем портфолио многочисленные награды профессиональных международных конкурсов и фестивалей в области ледовой скульптуры.Предложенная тема конкурса дала художникам по льду простор для фантазии. Ее интерпретация обещает зрителям много сюрпризов и открытий.- Например, часть скульпторов обратилась к философскому прочтению темы, представленные ими образы полны символов и глубоких смыслов. Двукратные обладатели Кубка «Зимний вернисаж» в номинации «Ледовая скульптура» Юрий и Владимир Мистрюковы из Рязани вновь пошли нестандартным путем и представят публике «Обед художника». Команда из Красноярска в лице Сергея Асеева и Константина Кузярина решили красоту, выразительность и хрупкость льда передать в «Бриллиантовом букете». В предложенных скульпторами образах не раз встречается тема красоты и времени. А Николай и Андрей Кокорины из Кургана затронули в своей работе идею красоты и хрупкости мира, и ответственности человечества за ее сохранение, - сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.При такой свободе творчества для участников правилами установлено немало ограничений:- высота конкурсных скульптур должна достигать не менее 3 метров от подиума;- скульпторам предоставляется до 40 больших блоков природного льда и дается на работу всего 48 часов.При этом для участников на площадке устанавливается фиксированный рабочий день с 9.15 до 19.30 часов. Работа над созданием скульптур до и после установленного времени запрещается регламентом. Такое состязание в мастерстве в режиме нон-стоп – своеобразный марафон, требующий от участников не только максимум умений и физических возможностей, но и диктующий необходимость работать со сложным материалом в любых погодных условиях. Работа скульпторов будет проводиться с соблюдением всех мер техники безопасности.Победителей и призеров конкурса определят 12 января. С 12.00 часов 14 января Для зрителей галерею скульптур «Зимнего вернисажа» откроют 14 января в 12.00.