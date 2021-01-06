4 января в Пермском крае столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадал человек.- Авария случилась на 134 км автодороги Пермь – Екатеринбург около 14 часов дня, - сообщают на своей официальной странице в соцсетях сотрудники 98 пожарно-спасательной части Суксуна. – Сообщение на пункт связи части о ДТП поступило В 13.57. На места выехали оперативные службы Суксунского городского округа.На месте выяснилось, что произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате аварии был травмирован один человек 1970 года рождения. В ликвидации ДТП участвовало четыре человека личного состава 98-ПСЧ и одна единица техники.