В Краснокамском районе в день наступления Нового 2021 года произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Чтобы установить его, сотрудники ГИБДД обратились в соцсетях к возможным очевидцам происшествия.- Полиция разыскивает свидетелей ДТП, - сообщили в отделе ГИБДД по городу Краснокамску. – Оно произошло 1 января около 22 часов. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, ехал по улице Железнодорожная в деревне Новая Ивановка. И напротив дома № 1а допустил наезд на пешехода. После наезда виновник ДТП скрылся с места происшествия. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения.Имеющуюся информация по данному ДТП просьба сообщать в ГИБДД по т. 8 (342) 724-76-14 или 3-20-02, 02, с мобильного 102.