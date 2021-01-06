В Перми на 67 году жизни скончался врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае Владимир Анатольевич Петров. О произошедшем сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.- Владимир Анатольевич проработал в санитарной службе Пермского края более 40 лет, - говорится в сообщении. - Начинал трудовой путь главным врачом в Ординской санэпидстанции, затем более 20 лет возглавлял филиал центра гигиены в Кунгуре. Последние годы трудился в Центральном филиале в должности заместителя главного врача, с 2018 года – врачом по общей гигиене. С 1985 года по 1988 год работал в Алжире, где участвовал в организации санитарной службы.Коллеги говорят, что Владимир Анатольевич был добрым и открытым человеком, профессионалом своего дела и высококвалифицированным специалистом и выражают глубочайшие соболезнования родственникам близким и друзьям покойного.- Память о Владимире Анатольевиче, близком друге, коллеге, хорошем и отзывчивом человеке навсегда останется в наших сердцах, - скорбят коллеги.