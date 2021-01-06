Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Пермском крае на 6 января. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 295 новых случаев заражения COVID-19. И это уже шестой день, когда в Пермском крае наблюдается уменьшение количества заболевших. 1 января их было 327 человек, 2-го - 323, 3-го - 320, 4-го - 308 и 5-го - 301!Из новых заболевших 88 человек проходят лечение в больницах, 207 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 32 503, - сообщил краевой оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. - Ежесуточный прирост больных составил 0,9%, коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,94.Из 295 новых инфицированных – 117 мужчин, 178 женщин, в их числе девять детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 21 человек, от 30 до 49 лет – 87 человек, 109 в возрасте 50-64 и 69 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.