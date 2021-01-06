Вечером 5 января в Перми в одной из квартир дома на улице Индустриализации, 14 в Рабочем поселке, начался пожар.На место выехали пожарно-спасательные подразделения, но возгорание удалось потушить до их прибытия. В квартире загорелись домашние вещи, площадь пожара составила один квадратный метр.В результате пожара пострадал хозяин квартиры – 63-летний мужчина. Он был госпитализирован в ГКБ им. Гринберга с ожогами тела около 3%.Предварительная причина пожара, которую установили специалисты - неосторожность при курении.