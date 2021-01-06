В новогодние каникулы активизировались интернет-мошенники. Они изобретают все новые способы для совершения преступлений. Как не стать их жертвой, рассказали в полиции Прикамья.- Важно знать, что сотрудники банка никогда не запрашивают конфиденциальную информацию, такую как номер банковской карты, CVV-код с оборота карты или пароль, не сообщают о снятии или попытке снятия с вашей банковской карты денежных средств. Если вам позвонили, представились сотрудником банка и запрашивают подобную информацию, то это мошенники, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Если в социальной сети ваш знакомый просит одолжить денежные средства, то позвоните ему лично и уточните, так ли это, возможно, его страницу взломали мошенники.Если вы что-то продаете или покупаете, размещая объявления на интернет-сайтах, и покупатель или продавец просят вас назвать CVV-код с оборота вашей банковской карты или пароль из смс-сообщения, то это мошенник.Помните, для перевода денежных средств достаточно номера банковской карты или номера телефона, к которому «привязана» карта.Не вносите предоплату за товар и не оплачивайте его до получения, приобретая что-либо у незнакомца или в непроверенном интернет-магазине.Если к вашей банковской карте подключена услуга «Мобильный банк», и вы перестали пользоваться абонентским номером, то помните, что оператор сотовой связи по истечении шести месяцев неиспользования номера, вправе реализовать его другому абоненту. Обязательно отключите услугу, обратившись в офис банка с заявлением, иначе она остается подключенной к абонентскому номеру.И если вы все-таки стали жертвой мошеннических действий, обязательно обращайтесь в полицию.