По данным Роспотребнадзора, в Прикамье выявлено 32208 заболевших ковидом. За минувшие сутки зафиксирован 301 случай заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 26 территориях региона.Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 197 заболевших. На втором месте по заболеваемости Краснокамский округ- 18 инфицированных, на третьем – Березники - 11 заболевших, сообщает официальный сайт губернатора Пермского края. Еще 10 заболевших - в Куединском районе.По 7 случаев заражения COVID-19 в Чайковском, Чердынском и Очерском округах. В Нытвенском – 6.В Соликамском, Добрянском округах, Бардымском районе и Кунгуре по 3 инфицированных за сутки.По 2 жителя с COVID-19 в 9 муниципалитетах: Ординском, Осинском, Березовском, Верещагинском, Оханском, Гайнском, Ильинском округах, Сивинском и Пермском районах.По одному инфицированному выявлено в 8 территориях Прикамья: Суксунском, Гремячинском, Лысьвенском, Губахинском, округах, Большесосновском районе, Кудымкаре, Кизеле и Звездном.