Первый матч 2021-го года «Молот-Прикамье» провел в Санкт-Петербурге. 5 января в СК «Юбилейный» пермские хоккеисты встретились с местным «Динамо». Перед матчем питерский клуб находился на 10 месте турнирной таблицы, в то время как «молотобойцы» - на 25-м.Накануне матча в «Молоте» произошли изменения. В клуб вернулся 26-летний нападающий Александр Ремов, выступавший в составе пермского клуба в двух сезонах. В состав команды вошли также защитник череповецкой «Северстали» Антон Сизов и 18-летний голкипер Глеб Макин, начинавший сезон в Национальной молодежной хоккейной лиге в составе «АК-59». А 26-летний нападающий Артем Севостьянов перешел из «Молота» в казахский «Бейбарыс».Матч в Санкт-Петербурге начался неудачно для пермяков. Первый период завершился со счетом 1:0 в пользу «Динамо». Во втором ни одной из команд не удалось забить ни одной шайбы. В третьем периоде удача вновь была на стороне хозяев. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Динамо».Следующий матч \\"Молот-Прикамье\\" проведет 7 января против ХК \\"СКА-Нева\\". Начало встречи в 19.00.